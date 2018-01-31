Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, Süper Lig'deki Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor maçının kadrosuna göre Akın Çorap Giresunspor karşısında ilk 11'de değişikliğe gitti.

Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertlilerde, kalede kaptan Volkan Demirel'in yerine Carlos Kameni forma giydi. İsmail Köybaşı, Alper Potuk ve Nabil Dirar yedekler arasında yer alırken, bu futbolcuların yerine genç oyuncular Muhammed Samed Karakoç, Oğuz Kağan Güçtekin ve Eljif Elmas oynadı. Elmas, sarı-lacivertlilerde ilk kez ilk 11'de forma giydi.

Sakatlıkları bulunan Martin Skrtel ve Luis Neto ise kadroda yer almadı.



Akın Çorap Giresunspor cephesi

Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynadıkları Adanaspor maçının kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.

Yeşil-beyazlılarda Adanaspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan Hüsamettin Tut, Sinan Özkan ve Fatih Atik yedekler arasında yer alırken, Korkishko ile sakatlığı bulunan Dimitriadis kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yerine Recep Aydın, Murat Gürbüzerol, Jones, Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Batuhan Altıntaş oynadı. Yeni transfer Mustafa Batuhan Altıntaş ilk kez Akın Çorap Giresunspor formasıyla sahaya çıktı.



Tribünler büyük oranda doldu

Akın Çorap Giresunspor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Fenerbahçe taraftarı da tribündeki yerlerini alarak, takımlarını Giresun deplasmanında destekledi.

