Dünya "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" rekortmeni Cem Karabay'ın "Troya Yılı" kapsamında Gökçeada'da 23 Nisan'da gerçekleştireceği "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekoru denemesi hazırlıkları sürüyor.

Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip "Akvaryum Adam" olarak anılan Cem Karabay, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırmak için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışma kapsamında hazırlanan 2 metre uzunluğunda ve 400 kilogram hazırlığındaki dev Troya Atı, Karabay'ın rekoru kırmayı hedeflediği Yıldızkoyu'ndaki platforma görevli ekiplerce indirildi. Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Guinness World Record Türkiye Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de katıldığı basın toplantısında, Gökçeada'nın Türkiye'nin en büyük, dünyanın da en güzel adası olduğunu söyledi.



Rekorun burada kırılmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Tüzmen, "Cem Karabay rekorları kırmaya başladığı zaman insanın dayanıklılığını test etti. Her defasında da limitlerini sonuna kadar zorladı. Bir insanın su altında kaç gün kalabileceğini beraberce gördük. Cem Karabay'ın KKTC'de Guinness rekorlarını kırıp Türk bayrağını burada dalgalandırdığı rekorların da şahidiyim. Aşağıda kendisiyle tavla oynadık. Kendisi zar tuttuğu için ben suyun üzerine çıktım ama o kaldı ve dünya rekorunu kırdı. Burada soğuk suda yapacağımız için bu denemeyi tavla oynamayacağız. Ama yine de onu yalnız bırakmamaya çalışacağız. Kendisini elde edeceği bu rekor için şimdiden tebrik ediyorum." dedi.



"Yarın başlayacağı bu denemede kendilerine bol şans diliyoruz"



Guinness World Record Türkiye Hakemi Şeyda Subaşı Gemici ise Karabay'ın kırmayı hedeflediği "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu onaylamak için adaya geldiğini belirtti.



Guinnes'in merkezinin Londra'da bulunduğunu anlatan Gemici, "Bir rekor kırmak istiyorsanız Guinnes'in internet sitesine girip buradan resmi başvuruyu yapmanız gerekiyor. Cem Bey bu süreci izledi. Daha önceden kırılmış 4 rekoru bulunmakta. Bu kısmetse beşinci olacak. Yarın başlayacağı bu denemede kendilerine bol şans diliyoruz. Başarılı olması durumunda rekorunu resmi olarak onaylayıp kendisine sertifikasını takdim edeceğiz." diye konuştu.



Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel de Cem Karabay'a bu rekoru için ilçeyi seçmesinden ötürü teşekkür eti.



Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ise dünya rekortmeni Karabay'ı su altındaki süreçte yalnız bırakmayacaklarını belirtti.



Cem Karabay, kendisine destek olanlara teşekkür etti.



Bu rekorun Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümüne ithafen yapılacağını belirten Karabay, "Suya gireceğim tarih çok önemli. Çıkacağım tarih daha da önemli. Türkiye'ye bir dünya rekoru daha kazandıracağım için çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.



Toplantının ardından Tüzmen, Gemici, Karabay, Gürel ve Çetin, ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.



Rekor denemesi



"Akvaryum Adam" olarak da bilinen dünya rekortmeni Cem Karabay, Norveçli Nils-Roar Selnes'in 15 saat 10 dakikalık rekorunu geçip, süreyi 23 saat 4 dakikaya çıkarmak için deneme gerçekleştirecek.



Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda yapılacak denemede, Guinness Rekorlar Merkezi tarafından görevlendirilen Türkiye'deki tek Guinness hakemi Şeyda Subaşı Gemici hazır bulunacak.



Denizin 6 metre altında, 2 metre boyundaki sembolik Truva Atı'nda yaşayacak Karabay, yeme, içme, uyuma, spor yapma gibi ihtiyaçlarını suyun altında giderecek.



Karabay, rekor denemesinde, kural gereği 15 dereceden daha soğuk olan deniz suyunda bulunması gerektiğinden, rekorun başından sonuna kadar hipotermi ile de mücadele edecek.



Cem Karabay'ın 24 Nisan saat 10.04'te elinde Türk bayrağı ile suyun altından yürüyerek, karaya çıkıp bitirmeyi planladığı rekor denemesi, "www.cemkarabay.com" web adresinden canlı olarak izlenebilecek.

