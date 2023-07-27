Al Hilal'de transferde Neves,Koulibaly,Milinkovic Savic ve Malcom'un ardından sırada Mbappe var

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, transferde yeni bombalara hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekibi, dünya futbolunda oldukça ses getirecek yeni takviyeleri gerçekleştirmeye çok yakın. Al Hilal, Jorge Jesus'a rüya gibi bir kadro sunarak sezona girmeyi planlıyor.

AL HİLAL'DEN PEŞ PEŞE TRANSFER BOMBALARI

3 BÜYÜK TRANSFER YAPMIŞLARDI

Al Hilal, Suudi Arabistan kulüplerinin bu yaz gerçekleştirdiği transfer atılımına 3 önemli isimle katılmıştı.

Wolverhampton'dan Ruben Neves ve Chelsea'den Kalidou Koulibaly'i kadrosuna katan Al Hilal, Lazio'nun yıldızı Sergej Milinkovic-Savic'i de transfer etmeyi başarmıştı.

4. HAMLE MALCOM OLDU

Al Hilal, son olarak Zenit'ten Malcom transferini resmen açıkladı. Brezilyalı yıldız, 60 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katıldı.

Suudi Arabistan ekibinden yapılan resmi açıklamada Malcom ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

MBAPPE'DEN GÖRÜŞME TEKLİFİNE RET

Al Hilal, Kylian Mbappe transferi için de devredeydi fakat işler oyuncu cephesinde istedikleri gibi gitmedi. PSG ile 300 milyon Euro'luk bonservis konusunda anlaşma sağlayan Suudi Arabistan ekibi, Mbappe'den olumlu bir geri dönüş alamadı.