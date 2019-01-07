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Alan Carvalho İstanbul'a ne zaman gelecek?

Galatasaray'ın transfer listesindeki Brezilyalı forvet oyuncusu Alan Carvalho'nun 12 Ocak'ta İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Alan Carvalho İstanbul'a ne zaman gelecek?

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde giren Galatasaray'da ara transfer sezonunu Brezilyalı forvet Alan Carvalho ile açmayı düşünüyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı golcü ile maaş ve imza parası konusunda anlaşma sağlarken geriye kalan tek detay oyuncunun Çin kulübü ile bağlarını kopartmasıydı.

Alan Carvalho, gönderdiği haber ile birlikte bu sorunu çözdüğünü Cengiz yönetimine bildirdi.

Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, belgelerin ellerine ulaşması ile birlikte müjdeyi vererek KAP açıklaması yapmayı planlıyor.

A Spor kaynaklı habere göre Brezilyalı forvet oyuncusu Alan Carvalho 12 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da olacak.

Etiketler; #Galatasaray #Alan Carvalho
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