Galatasaray'ın transfer listesindeki Brezilyalı forvet oyuncusu Alan Carvalho'nun 12 Ocak'ta İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde giren Galatasaray'da ara transfer sezonunu Brezilyalı forvet Alan Carvalho ile açmayı düşünüyor.



Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı golcü ile maaş ve imza parası konusunda anlaşma sağlarken geriye kalan tek detay oyuncunun Çin kulübü ile bağlarını kopartmasıydı.



Alan Carvalho, gönderdiği haber ile birlikte bu sorunu çözdüğünü Cengiz yönetimine bildirdi.



Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, belgelerin ellerine ulaşması ile birlikte müjdeyi vererek KAP açıklaması yapmayı planlıyor.



A Spor kaynaklı habere göre Brezilyalı forvet oyuncusu Alan Carvalho 12 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da olacak.