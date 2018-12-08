banner999
Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
Putin'den Yunanistan'a 'TürkAkım' mesajı
Putin'den Yunanistan'a 'TürkAkım' mesajı
İstanbul'da 39 ilçede asayiş uygulaması
İstanbul'da 39 ilçede asayiş uygulaması
Trump o görev için adayını belirledi
Trump o görev için adayını belirledi

Alanya'da kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

Alanya'da kazanan yok

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının 18. dakikasında Gökhan Gönül'ün pasıyla topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

25. dakikada Quaresma'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ljajic'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Junior Fernandes'in şutu, defansa çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Karius, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 

36. dakikada Dorukhan Toköz, ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz, iki hamlede topu kontrol etti. 

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

55. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde Quaresma ceza sahasına ortasını yaptı. Topa yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 

67. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Djalma Campos topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan az farkla dışarıya çıktı. 

80. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak, savunmadaki Nsakala'dan döndü. 

90+2. dakikada Junior Fernandes'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Villafanez'in şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

Karşılaşma golsüz sona erdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #alanya #beşiktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.