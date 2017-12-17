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Alanyaspor'dan Safet Susic açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Özçelik, teknik direktör Safet Susic'in istifa ettiği iddialarına dair, şu anda hoca değişikliğinin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Alanyaspor'dan Safet Susic açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, teknik direktör Safet Susic'in istifa ettiği söylentilerinin doğru olmadığı bildirdi. 

Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda hoca değişikliğinin gündemlerinde olmadığını, teknik direktör Susic'den de böyle bir talep gelmediğini vurguladı.

Özçelik, "Hocamızın takımdan ayrıldığı doğru değil. Yönetimin gündeminde de öyle bir durum yok. Eğer hocamızdan resmi teklif gelirse de yönetim olarak değerlendiririz. Zaten başkanımız da yurt dışında." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #saffet susic #Aytemiz Alanyaspor
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