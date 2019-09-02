Süper Lig ekibi Alanyaspor, kaleci Eray Birniçan ile sözleşme imzaladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, turuncu-yeşilli kulübün, son olarak Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki kaleci Eray Birniçan ile bir yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, transfer döneminin son gününde kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
Tecrübeli eldiven daha önce Konyaspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymişti.
Turuncu yeşilli takım kaleci Eray Birniçan'ı renklerine bağladı
Süper Lig ekibi Alanyaspor, kaleci Eray Birniçan ile sözleşme imzaladı.