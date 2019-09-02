Turuncu yeşilli takım kaleci Eray Birniçan'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekibi Alanyaspor, kaleci Eray Birniçan ile sözleşme imzaladı.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada, turuncu-yeşilli kulübün, son olarak Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki kaleci Eray Birniçan ile bir yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.



Açıklamada, "Kulübümüz, transfer döneminin son gününde kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.



Tecrübeli eldiven daha önce Konyaspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymişti.