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Alanyaspor Eray Birniçan'ı renklerine bağladı

Turuncu yeşilli takım kaleci Eray Birniçan'ı renklerine bağladı

Alanyaspor Eray Birniçan'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekibi Alanyaspor, kaleci Eray Birniçan ile sözleşme imzaladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, turuncu-yeşilli kulübün, son olarak Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki kaleci Eray Birniçan ile bir yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, transfer döneminin son gününde kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Tecrübeli eldiven daha önce Konyaspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #süper lig #kaleci #futbolcu #Eray Birniçan #alanyaspor
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