Alanyaspor, Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-1 yendi.

Alanyaspor, Süper Lig'in ikinci haftasındada Kasımpaşa'yı ağırladı.

Maçın 11. dakikasında sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes'in ortasında Cisse topu kontrol etti. Cisse'nin sırtı dönük olarak kaleye göndermek istediği top, sağ direğin yanından dışarı çıktı.

21. dakikada Efecan Karaca orta sahada kazandığı topla Bakasetas'ı buluşturdu. Bu futbolcunun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin şutunda, kaleci Fatih Öztürk ayaklarıyla golü önledi.

29. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Junior Fernandes'in ceza alanına yaptığı ortada arka direkte Efecan Karaca kafayla Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

33. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ceza sahasına kadar getirdiği topla buluşan Yusuf Erdoğan, kale önünde boş pozisyondaki Thiam'ı gördü. Senegalli golcü topu boş kaleye gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere sona erdi.



İkinci yarı

54. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, ceza sahası içine koşu yapan Nsakala'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun ortasında Cisse kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

59. dakikada Alanyaspor üçüncü golü buldu. Kasımpaşa ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın duvar pasında topla buluşan Junior Fernandes, farkı ikiye çıkardı. 3-1.

72. dakikada Alanyasporlu futbolcu Djalma Campos, son çizgiye inen Nsakala'ya pası gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden içeriye gönderdiği topu Kasımpaşa defansı araya girerek uzaklaştırdı.

88. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Maça iki dakika önce giren Bammou, Siopis'in gönderdiği topu düzelterek ceza sahası sağ çaprazından kaleye sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün sağından filelerle buluştu: 4-1.



Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek ligde 2'de 2 yaptı.

