Alanyaspor'un 7 haftalık yenilmezlik serisi son buldu

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Maçın 2. dakikasında rakip yarı alanda topla buluşan Cisse'nin pasında Efecan Karaca, rakibini geçerek son çizgiden içeriye doğru ortasını yaptı. Yasin Pehlivan'ın ters vuruşunda, kaleci Nordfeldt uzanarak topu kontrol etti.

3. dakikada bu kez Gençlerbirliği'nin hızlı atağı gelişti. Candeias, atılan uzun topu kontrol ederek rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda, kaleci Marafona'dan dönen top yeniden Candeias'ın önünde kaldı. Candeias'ın şutunda, Marafona bir kez daha gole izin vermedi.

20. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza sahası dışında kendine pozisyon oluşturan Junior Fernandes'in şutunda, kaleci Nordfeldt uzanarak topu çıkardı. Dönen topa gelişine sert vuran Kaan Kanak'ın şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

21. dakikada Efecan Karaca, topu korner çizgisine yakın bir bölümdeki Onur Bulut'a çıkardı. Bu futbolcunun penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Cisse'nin yarım volesinde, meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

45. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, topu sağ taraftan rakip ceza sahasına giren Cisse'ye çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşunda, kaleci Nordfeldt uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada sağ kanatta topla buluşan Stancu, Caulker'i geçerek ceza sahasına girdi. Köşeden Stancu'nun sert ortasında Sio'nun dokunamadığı top yandan taca çıktı.

52. dakikada Efecan Karaca, rakip ceza sahasına koşu yapan Cisse'ye topu çıkardı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Cisse, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleciden dönen topu önünde bulan Cisse, bir kez daha vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

54. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Candeias, topu içeriye ortaladı. Arka bölümdeki Sio, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sio'nun vuruşunda, Marafona gole izin vermedi.

76. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Kaleci Nordfeldt'in uzun topunda meşin yuvarlağı kontrol eden Sio, soldan ceza sahasına girerek içeriye ortaladı. Stancu, boş pozisyonda topu kaleye gönderdi: 0-1

82. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Emircan Altıntaş, topu içeriye doğru gönderdi. Cisse'nin ayak koyduğu meşin yuvarlağa kaleci Nordfeldt müdahale ederek bir kez daha gole izin vermedi.

86. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Sio, kendi yarı sahasından çıkarak topu kontrol etti. Bu futbolcunun ceza sahasına girerek çektiği şutta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Gençlerbirliği, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu arada, maçın 85. dakikasında ev sahibi ekipten Djalma Campos sakatlanarak oyuna devam edemedi. Üç oyuncu değiştirme hakkını kullanan Aytemiz Alanyaspor, kalan bölümde 10 kişiyle mücadele etti.