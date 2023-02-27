Alanyaspor’da teknik direktör Francesco Farioli istifa etti

Alanyaspor’da Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından Teknik Direktör Farioli, görevinden ayrıldı.

Alanyaspor’da teknik direktör Francesco Farioli istifa etti
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Alanyaspor, 33 yaşındaki teknik direktör yönetiminde ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak, 11. sırada yer aldı.
Alanyaspor'un takımın başına Teknik Direktör Ersun Yanal'ı getireceği iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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