Alanyaspor’da teknik direktör Francesco Farioli istifa etti
Alanyaspor’da Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından Teknik Direktör Farioli, görevinden ayrıldı.
Alanyaspor, 33 yaşındaki teknik direktör yönetiminde ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak, 11. sırada yer aldı.
Alanyaspor'un takımın başına Teknik Direktör Ersun Yanal'ı getireceği iddia edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıMadrid derbisi, Barcelona'ya yaradı! Fenerbahçe farklı kazandı "Omuz omuza" yardım kampanyası başlıyor Anadolu Efes, deplasmanda kazandı