Albacete - Barcelona maçı canlı izle Albacete - Barcelona maçı hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Albacete ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım yarı finale yükselecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11’leri belli oldu.

İspanya Kral Kupası çeyrek final etabında Albacete ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.

Karşılaşma, Albacete’de bulunan Carlos Belmonte Stadyumu’nda oynanacak.

ALBACETE - BARCELONA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Albacete - Barcelona maçı, açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kupaya son 32 turundan katılan Barcelona, Guadalajara ve Racing Club’ı 2-0’lık skorlarla geçerek çeyrek finale yükseldi. Albacete ise San Fernando, Leganes, Celta ve Real Madrid’i eleyerek bu tura geldi.

ALBACETE - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşması kapsamında oynanacak Albacete - Barcelona maçı, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi hakem Jose Luis Munuere Montero yönetecek.

barcelona
