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Albayrak ve Bulut Falcao için Fransa'da

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak ile futbolcu menajeri Bulut, transfer görüşmeleri yapmak için Fransa'ya gitti.

Albayrak ve Bulut Falcao için Fransa'da

 Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile futbolcu menajeri Ahmet Bulut, transfer görüşmeleri yapmak için Fransa'ya gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan Fransa'nın Nice kentine hareket eden Albayrak ile Bulut'un, Monaco'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun transferi için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

Albayrak ile Bulut, havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #fransa #Galatasaray
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