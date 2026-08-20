Aleksey Batrakov Galatasaray’da! Bonservisi ve sözleşme detayları belli oldu
Galatasaray, uzun süredir transfer gündeminde bulunan Aleksey Batrakov'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Lokomotiv Moskova ile yürütülen görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandırarak Batrakov ile beş yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray yönetimi, transfer gündeminde uzun süredir adı geçen Aleksey Batrakov konusundaki çalışmaları sonuca ulaştırdı. Kulüp, Lokomotiv Moskova ile yürütülen müzakereleri anlaşmayla kapattı ve genç oyuncuyla beş sezonluk sözleşme imzaladı. Süreç, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan resmî bildirimle kamuoyuna duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulübün KAP açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:
"Profesyonel futbolcu Aleksey Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Lokomotiv Moskova ile resmî görüşmelere başlanmıştır."
Rus basınından gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'ya ödeyeceği sabit bonservis bedeli 25 milyon euro olarak belirlendi.
Anlaşmaya ayrıca performansa dayalı 4 milyon euroluk bonus maddesi eklendi. Bonusların tamamının hak edilmesi halinde transferin toplam maliyeti 29 milyon euroyu bulacak.
Sabit bedel olan 25 milyon euronun taksitler halinde ödeneceği, son taksidin ise en geç Aralık 2027'de Lokomotiv Moskova'nın hesabına geçeceği bildirildi.
Beş yıllığına anlaşılan Batrakov'a, bonuslar dahil sezonluk 4 milyon euronun üzerinde ücret ödenmesi planlanıyor. Sözleşmede, Avrupa kulüpleri için geçerli olmak üzere 55 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli maddesi de yer alıyor.
LOKOMOTİV MOSKOVA'YA SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Anlaşmada Rus kulübünü koruyan bir madde de dikkat çekiyor. Buna göre Batrakov ileride 25 milyon euronun üzerinde bir bedelle başka bir kulübe satılırsa, aşan tutarın yüzde 10'u Lokomotiv Moskova'ya aktarılacak.
Örneğin oyuncu 35 milyon euroya satılırsa, pay hesaplaması bonservis bedelinin tamamı üzerinden değil yalnızca 25 milyon euronun üzerindeki 10 milyon euroluk kısım üzerinden yapılacak. Bu durumda Lokomotiv Moskova'nın kasasına giren pay 1 milyon euro olacak.
KULÜP TARİHİNDE BİR İLK
Transferin resmileşmesiyle birlikte Batrakov, Galatasaray forması giyen ilk Rus futbolcu unvanını kazandı. Lokomotiv Moskova alt yapısından yetişen genç oyuncu için bu transfer aynı zamanda kariyerinde yurt dışına ilk çıkışı anlamına geliyor.
Kulüp altyapısından A takıma yükselen Batrakov, Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 84 maçta 34 gol atıp 23 asist yaptı; toplamda 57 gole doğrudan katkı verdi.
Sağ ayaklı olan ve asıl mevkisi on numara olan futbolcu, merkez orta saha ile sağ orta sahada da forma giyebiliyor. Rusya Milli Takımı'nda 12 kez forma giyen Batrakov, bu maçlarda 4 gol kaydetti.