Aleksey Batrakov Galatasaray’da! Bonservisi ve sözleşme detayları belli oldu

Beş yıllığına anlaşılan Batrakov'a, bonuslar dahil sezonluk 4 milyon euronun üzerinde ücret ödenmesi planlanıyor. Sözleşmede, Avrupa kulüpleri için geçerli olmak üzere 55 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli maddesi de yer alıyor.