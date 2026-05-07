Alex de Souza'nın "Aziz Yıldırım" mesajı gündeme bomba gibi düştü...

Fenerbahçe'nin unutulmaz 10 numarası Alex de Souza, eski takım arkadaşı Cristian Baroni'nin Aziz Yıldırım için yaptığı paylaşıma verdiği yanıtla gündeme oturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yaratan bu gelişme, eski başkan Aziz Yıldırım'a yönelik desteğin sosyal medyada çığ gibi büyümesine neden oldu.

BARONİ'DEN "GELENEK" VURGUSU

Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Baroni, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak kulübün kimliğine dikkat çekti:

''Tartışmalı olan son dönemde F.Bahçe’m var. Devasa bir kulüp haline geldi, rekabetçi ve bıraktığımız ruhla. F.Bahçe bir gelenektir, bir bedeldir ve sadece tek bir başarı için çaba gösterir: tüm unvanlar için.''

ALEX: "GERİ GEL PATRON"

Fenerbahçe tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Brezilyalı efsane, Baroni'nin bu sözlerinin altına yorum bırakarak Aziz Yıldırım'a olan desteğini ilan etti. Alex de Souza, şu ifadeleri kullandı:

“Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle.”

Kısa sürede binlerce beğeni alan bu yorum, sarı-lacivertli camiada günün en çok konuşulan konusu haline geldi.