Alexander Nübel Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş'ın kaleci transferi için Bayern Münih ve kendisiyle prensipte anlaştığı 29 yaşındaki Alman file bekçisi Alexander Nübel İstanbul'a geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Alexander Nübel Beşiktaş için İstanbul'da! - Resim: 1

Siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon kadro planlaması kapsamında uzun bir süredir devam eden kaleci arayışlarını sonlandırdı.

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Alexander Nübel Beşiktaş için İstanbul'da! - Resim: 2

Bonservisi Bayern Münih'te bulunan oyuncu ile kulübü arasında sağlanan prensip anlaşmasının ardından transferin resmi adımları atılmaya başlandı.

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Alexander Nübel Beşiktaş için İstanbul'da! - Resim: 3

Anlaşma sağlanan Alman kaleciyi taşıyan uçak, akşam saat 20.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

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Alexander Nübel Beşiktaş için İstanbul'da! - Resim: 4

Terminal çıkışında kendisini karşılamaya gelen taraftarları selamlayan oyuncu, daha sonra bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

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Alexander Nübel Beşiktaş için İstanbul'da! - Resim: 5

29 yaşındaki file bekçisinin transfer süreci, İstanbul'da planlanan sağlık kontrollerinin ardından tamamlanacak.

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Alexander Nübel Beşiktaş için İstanbul'da! - Resim: 6

Yapılacak tetkiklerin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenen oyuncu, vakit kaybetmeden Beşiktaş'ın Slovakya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampına katılacak.

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