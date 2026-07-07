Alexander Nübel Beşiktaş için İstanbul'da!
Beşiktaş'ın kaleci transferi için Bayern Münih ve kendisiyle prensipte anlaştığı 29 yaşındaki Alman file bekçisi Alexander Nübel İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon kadro planlaması kapsamında uzun bir süredir devam eden kaleci arayışlarını sonlandırdı.
Bonservisi Bayern Münih'te bulunan oyuncu ile kulübü arasında sağlanan prensip anlaşmasının ardından transferin resmi adımları atılmaya başlandı.
Anlaşma sağlanan Alman kaleciyi taşıyan uçak, akşam saat 20.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.
Terminal çıkışında kendisini karşılamaya gelen taraftarları selamlayan oyuncu, daha sonra bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.
29 yaşındaki file bekçisinin transfer süreci, İstanbul'da planlanan sağlık kontrollerinin ardından tamamlanacak.
Yapılacak tetkiklerin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenen oyuncu, vakit kaybetmeden Beşiktaş'ın Slovakya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampına katılacak.