Manchester United'ın devre arasında Arsenal'dan Henrikh Mkhitaryan karşılığında kadrosuna kattığı Alexis Sanchez, vergi kaçırmaktan ötürü 16 ay hapis cezası aldı.

Manchester United'ın devre arasında Arsenal'dan Henrikh Mkhitaryan karşılığında transfer ettiği Alexis Sanchez, vergi kaçırma suçundan ötürü 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Barcelona'da forma giydiği 2011-2014 yıllarında 983 bin 443 euroluk vergiyi İspanyol hazinesinden kaçırmakla suçlanan Şilili yıldızın bu cezası 19 ay ertemeli olarak verildi.



Metro Sport'un haberine göre bu durumda hapis yatmayacak olan golcü oyuncu, kaçırdığı vergi miktarını faiziyle birlikte İspanyol hazinesine geri ödemeyi de kabul etti.



ulusal.com.tr