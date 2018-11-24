Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Ali Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF'deki görevlerinden istifa ettiğini belirtirken, gerekçesiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.



Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlarca TFF'den istifaya çağrılmıştı.



Ali Dürüst Kimdir?



Ali Dürüst kimdir, Dürüst Şirketler Grubu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.



Ali Dürüst, 14 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Osman Dürüst adında kardeşi vardır.



İlk ve orta tahsilini Galatasaray Lisesi‘nde tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okudu. Galatasaray‘da uzun yıllar Yıldız, Genç ve A takımlarında lisanslı olarak voleybol oynadı.



1988 yılına kadar Alo & Mintax Şirketler grubunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 1988 yılından bugüne kadar Dürüst Şirketler Grubu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak iş hayatını sürdürmektedir.



Ali Dürüst, Galatasaray Spor Kulübü’nde üç dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.



Ali Dürüst, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.