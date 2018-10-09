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Ali Koç Fenerbahçe'deki ayrılıklara yarın açıklık getirecek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması ve teknik heyette bazı çalışanlarla yolların ayrılması konularıyla ilgili yarın açıklamalarda bulunacak.

Ali Koç Fenerbahçe'deki ayrılıklara yarın açıklık getirecek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un yarın saat 14.00'te kulüp televizyonunda canlı yayına katılıp, güncel konularda kamuoyunu bilgilendireceği aktarıldı.

Ali Koç, 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması ve teknik heyette bazı çalışanlarla yolların ayrılması konularına bu yayında açıklık getirecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #ali koç
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