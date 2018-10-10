Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı Ali Koç FBTV'de açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:



Burada 4 ayın sonunda neler oldu baktığımız zaman keşke 4 ay önce bu adımı atsaydık bugün bunları konuşmazdık. Biz ne yapmaya çalıştıysak bir dirençle karşılaştık. Eski düzenin daha iyi olduğu eski düzenin devam etmesi gerektiği bazı oyunların üzerine yayıldı ve olumsuz bir etki yaptı.



Oyuncular antremanlardan sonra diyorlar ki "biz maça yorgun çıkıyoruz" oyuncularla teknik kadro arasında bir sıkıntı yaşanıyor. Halbuki bu serzenişin teknik drektöre iletilmediği ortaya çıkıyor. Dayanıklık testi yapılıyor testin arkasından 90 dakikalık bir çalışma daha gerçekleştiriliyor ve oyuncular buna tepki gösteriyor. Bu antrenman çalışmalarının ciddi sakatlıklara yol açabileceği ortaya çıkıyor.



Bize göre bu mevcut işleyişin başarısız olması için çaba gösteriyorlar.



Beşiktaş maçında oyuncular soyunma odasına giriyor yerde halı var. Soruyorlar bu ne diye, cevap şöyle: "Bugün Beşiktaş bizi yenecek hocanın cenazesini halıya saracağız"



Böyle söylemlerle moral ve motivasyonu düşürmeye çalışıyorlar. Bu tutum ve davranışlar tüm maçlar süresinde artıyor.



Spartak Trnava maçında kamp yapılan otelde yine moral motivasyon düşürecek hareketler yapıyorlar. "safınızı belli edin" diyecek kadar ileri gidiyorlar.



Beşiktaş maçındaki halı yine gelmiş, bu sefer bu cenazeyei kaldıracağız diyorlar. Yine istediklerini alamadılar. Biz kazandık. Ertesi gün "Fenerliler yüzünüz gülüyor maçı kazandınız" diyorlar.



Biz bu hocalarla yolumuza devam edemeyeceğimiz kararını veriyoruz. Aynı zamanda bir de şüphemiz var. İçeriden bilgi sızdığına dair şüphelerimiz var.



Bu arkadaşların bilgisayarında 28 Haziran'dan itibaren yani sezon açılışından itibaren idman verileri idman performans verileri tüm görüntüler videolar dahil, tüm istatistikleri dışarıya sızdırıyorlar. Yani kulübün kendi sisteminden yani fenerbahce.org adresinden kendi gmail adresine aktarıyor. Bir taraftan inanmıyorlar değişime diyoruz, zaman içinde köstek olmaya başlıyorar diyoruz, sonra aleni bir şekilde bu işi söyleme döküyorlar. Daha sonra incelediğimiz zaman bu bilgilerin dışarıya sızdırıldığını görüyoruz. Sonra daha ironik bir durum oraya çıkıyor, Samandıra'daki bilgisayar sistemi geçen senenin tüm idman verileri silinmiş.Neden silindi deyince "yeterli hafıza yok" deniliyor.





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