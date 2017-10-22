Fenerbahçe'de gelecek yıl düzenlenecek seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa aday olacağını açıklayan Ali Koç'un yolundan dönmeye niyeti yok. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak'la bir araya gelen Koç, "Kendime ve çevreme söz verdim, ne olursa olsun seçime gireceğim" dedi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’ isimli programa katılan Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Ali Koç’un Fenerbahçe Kulübü’ne başkan adayı olması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile bir araya geldiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, Ali Koç’un kesinlikle adaylıktan vazgeçmeyeceğini belirtti. Konu ile ilgili sohbet ettiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, "Geçen Ali Koç'la beraberdik bir düğünde, çok sohbet ettik. Çok enteresan bir laf söyledi. 'Kendime söz verdim, çevremdekilere söz verdim ne olursa olsun çekilmeyeceğim' dedi. Ama ortada bir gerçek var ki, Aziz Yıldırım bırakmıyorum dedikten sonra da ondan seçim alması zor. Ben bırakacağını düşünmüyorum. Mahkeme sürecini bekleyecektir. Benim bir Fenerbahçe başkanı için "bıraksın" demem doğru olmaz ancak Ali Koç'u başkan olarka görmek isterim." ifadelerini kullandı.