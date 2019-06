Fenerbahçe Başkanı Koç, "UEFA İnceleme Dairesi, dosyamızı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi'ne sevk etmiş olsa da ilgili daireye bulundukları tavsiyeler, gelecek adına olumlu sinyaller oluşturmuştur." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, finansal fair play kriterleri gereği sevk edildikleri UEFA Yargı Dairesi'nin Avrupa'dan men kararı vermemesini umduklarını bildirdi.



Koç, sarı-lacivertli kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe dergisindeki yazısında sezon değerlendirmesi yaparken, UEFA'nın finansal fair play incelemesine değindi.



Futbolda Spor Toto Süper Lig'i 6. tamamladıklarını hatırlatan Ali Koç, "Futbolda son derece başarısız bir sezonu geride bıraktık. Takımımız sezonun son haftalarında aldığı galibiyetler ile ligi 6. sırada tamamladı. Fenerbahçe için yarıştığı her kulvarda mutlak hedef her zaman şampiyonluktur. Bu sezon ne yazık ki zirve yarışından uzak kaldık ancak gelecek sezon şampiyonluğun en iddialı ekibi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız sezon devam ederken başladı. Hedefimiz bu süreçleri en hızlı ve doğru şekilde sonlandırmak. Yakın zamanda gelişmeleri sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.



Ali Koç, geçen ay içinde UEFA tarafından kulübe, finansal fair play kurallarına ilişkin Kulüp Kontrol Kurulu İnceleme Dairesi kararlarının tebliğ edildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Alınan kararlar doğrultusunda her ne kadar UEFA İnceleme Dairesi dosyamızı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi'ne sevk etmiş olsa da ilgili daireye bulundukları tavsiyeler, gelecek adına olumlu sinyaller oluşturmuştur. İnceleme Dairesi kararında, özellikle göreve geldiğimiz günden bu yana finansal ve idari alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, yani Fener Ol kampanyamız, sermaye girişi, yeni sponsorluk anlaşmaları, forma ve kombine gelirlerindeki artış, kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile borç yapılandırma süreci, yeni finansal kontrol talimatı üzerindeki çalışmaları gibi konulara atıfta bulunulmuş, UEFA müsabakalarından men edilmememiz tavsiyesi verilmiştir. Bu doğrultuda UEFA İnceleme Dairesi'nin verdiği kararda, çalışmalarımızın meyvesini aldığımızı görmek bizleri mutlu ediyor, siz değerli taraftarlarımızın bizlere sağladığı sonsuz destek ve aidiyetin önemi de bir kez daha anlaşılıyor. Umuyoruz ki UEFA Yargı Dairesi de dosyamızı İnceleme Dairesi'nin verdiği tavsiye kararları doğrultusunda değerlendirecektir."



"UEFA'nın kararı A takım kadrosunda belirleyici olacak"

Ali Koç, UEFA Yargı Dairesi'nin vereceği kararın gelecek sezon futbol A takım kadro yapılanmasında belirleyici unsur olacağını aktardı.

TFF ile TBB'nin kulüp borçlarını yapılandırma çalışmasının önemine dikkati çeken Koç, "Türk futbolu için önem arz eden ve kulüplerin mali yapısının düzeltilmesini sağlamak amacıyla olmazsa olmaz dediğimiz hususlardan biri, TBB'nin borç yapılandırma çalışmasıdır. UEFA'nın da yakından takip ettiği ve aldığı kararlarda olumlu olarak atıfta bulunduğu bu çalışmanın yakın zamanda sonuçlandırılması önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA'nın kulüplerin mali durumunu düzeltmesine imkan sağlayacak finansal kontrol talimatını dikkatle takip ettiğini vurgulayan Koç, "Bu çalışmaya Fenerbahçe Kulübü olarak sonuna kadar destek veriyor ve bir an önce yürürlüğe girmesi için gereken her konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu iki önemli adım hayata geçirildiğinde, UEFA sürecinde elimiz daha da güçlenmiş olacaktır. UEFA Yargı Dairesi'nin vereceği karar, futbol A takımı kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Ali Koç, Fener Ol kampanyasını kulübün mali bağımsızlık adımlarından biri olarak değerlendirip, kampanyanın sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yaptı.



"TFF'de ciddi bir değişim ve dönüşüm gerekmektedir"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, TFF'de ciddi bir değişim ve dönüşümün gerektiğini savundu.

Bu ay başında yeni seçilen Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulunu tebrik eden Ali Koç, yazısını şöyle tamamladı:

"TFF'nin olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Nihat Özdemir'i ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum. Futbolu yöneten en üst makam olan TFF’nin, geçmiş dönemlerde ciddiyetini ve güvenilirliğini kaybettiği, Türk futbolunun sürdürülebilir bir yapıda olmadığı çok açıktır. Hayata geçirilecek yapısal reformlarla ciddi bir değişim ve dönüşüm gerekmektedir. Bu bağlamda Fenerbahçe Kulübü olarak atılacak her doğru adımda kendilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, eski anlayışın devamı niteliğindeki her uygulamanın da geçmişte olduğu gibi yine karşısında olacağımızı paylaşmak istiyorum. Yeni dönemin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."