Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, vefat etti.
Açıklama şöyle;
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, vefat etti.Eski başkanlarımızdan, camiamızın değerli ismi Metin Aşık’ı kaybettik. Kıymetli başkanımıza Allah'tan rahmet; kulübümüzde yöneticilik görevinde bulunmuş oğlu Murat Aşık’a, Aşık ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.
Metin Aşık, 1989-1993 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapmıştı.
Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.
WinWin iptal edildi
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Eski başkanlarımızdan Metin Aşık'ın vefatı dolayısıyla bu akşamki #WinWin programı ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi
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