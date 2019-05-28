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Fener Ol kampanyası WinWin programı neden iptal edildi

Fenerbahçe'de 1989-1993 yılları arasında başkanlık yapan Metin Aşık hayatını kaybetti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyası için bağış toplanan WİNWİN programı TV8'in ardından bu akşam Nazlı Çelik'in sunumu ile Star'da seyircilerle bulaşacaktı ancak program eski başkan Metin Aşık'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Fener Ol kampanyası WinWin programı neden iptal edildi
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, vefat etti.

Açıklama şöyle;
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, vefat etti.Eski başkanlarımızdan, camiamızın değerli ismi Metin Aşık’ı kaybettik. Kıymetli başkanımıza Allah'tan rahmet; kulübümüzde yöneticilik görevinde bulunmuş oğlu Murat Aşık’a, Aşık ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.

Metin Aşık, 1989-1993 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapmıştı. 

Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.


WinWin iptal edildi
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Eski başkanlarımızdan Metin Aşık'ın vefatı dolayısıyla bu akşamki #WinWin programı ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi
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