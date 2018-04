Ali Koç, "Doğru dokunuşlarla Fenerbahçe zirvenin kalıcı takımı olacaktır. Bizim arzumuz, hayalimiz Fenerbahçeliler ile Fenerbahçemiz için yeni bir hikaye yazmak" dedi.

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç Konya'da Fenerbahçe Kongre üyeleri ve taraftarları ile bir araya geldi. Yapılacak kongrenin tarihi bir önem taşıdığını vurgulayan Ali Koç, katılım yüksekliğinden dolayı ilk defa statta yapılacağını hatırlattı.



Koç, "Bugün hayatı boyunca sevgi ve hoşgörüden hiç vazgeçmeyen, tüm yaşamını bu iki değer için adamış önemli bir alim olan Mevlana'nın şehri Konya'da, sizlerle olmaktan çok büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Önümüzdeki kongre Fenerbahçe için tarihi bir seçim olacak. Biz katıldığımız için değil, katılımı yüksek olacağı belki de ilk defa stadyumda yapılacak bir seçim olacağı için tarihi, önemli bir kongre olacak. Biz her söylemimizi ve eylemimizi "kim kazanırsa kazansın kazanan Fenerbahçe olsun" diyerek gerçekleştirdik. "Sevgi eylem gerektirir" diyerek Fenerbahçelilik sorumluluğumuzla aday olduk. Bu camianın çok iyi bir potansiyeli var. Doğru dokunuşlarla Fenerbahçe zirvenin kalıcı takımı olacaktır. Bizim arzumuz, hayalimiz Fenerbahçeliler ile Fenerbahçemiz için yeni bir hikaye yazmak. Bunun için yola çıktık" diye konuştu.



"SİZE SÖZ VERİYORUM GELECEKTE FENERBAHÇE'DE DE BAŞKAN ADAYLIĞI SÜREÇLERİ HER ADAYA EŞİT OLACAK"



Barcelona'nın kurduğu sistemi ve bakış açısını örnek veren Ali Koç, Barcelona'nın 2015 seçimlerinde ortaya koydukları yaklaşıma imrenmemek elde değil. Öyle ki; 4 Başkan adayı, kulübün kanalı Barça TV'de yayına çıkarak, projelerini anlatıyor, kulüp, gazetelere ilan vererek, demokrasi için tüm üyeleri sandığa davet ediyor, seçim sürecinde, kulübün resmi yayın organları 'seçim' başlığı altında, her adaya eşit mesafede iletişim yapıyor.



Bizde neden bu böyle olmasın? Size söz veriyorum gelecekte Fenerbahçe'de de başkan adaylığı süreçleri her adaya eşit olacak" şeklinde konuştu.



"AVRUPA'NIN EN İYİ AKADEMİLERİNDEN BİRİSİ OLMAYI HEDEFLEMEYİZ"



Altyapı konusuna da değinen Koç, "Fenerbahçe olarak altyapıda Avrupa'nın en iyi akademilerinden birisi olmayı hedeflemeyiz. Bunu yapabiliriz. Fenerbahçe'nin çok iyi bir potansiyeli var. Biz çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz" dedi.



"ŞUBELERİ KAPATMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"



Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte dernek ve şubaleri kapatacağı yönünde çıkan iddialar ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Biz dernek ve şubelerimizin Türkiye'de ve Avrupa'da yüklendikleri misyonun farkındayız. Şubeleri kapatmak gibi bir niyetimiz yok. Bizim yönetim anlayışımız her taraftar grubuna, şubeye ya da derneğe eşit uzaklıkta bulunarak kulübü hep birlikte yönetmek."