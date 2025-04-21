Ali Koç’a istifa çağrıları yükseldi: O isim aday olduğunu açıkladı!

Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolundaki en kritik virajlarından biri olan Kayserispor maçında alınan 3-3’lük beraberlik, taraftarda büyük hayal kırıklığına yol açtı. Sarı-lacivertliler Süper Lig’de şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde yitirirken, yönetim eleştirilerin hedefi oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ali Koç’a istifa çağrıları yükseldi: O isim aday olduğunu açıkladı!
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Maçın ardından sosyal medyada yükselen istifa çağrıları arasında en dikkat çekici gelişme ise iş insanı Sadettin Saran’dan geldi.

Geçtiğimiz aylarda, 9 Haziran'daki olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan ancak daha sonra mevcut başkan Ali Koç lehine yarıştan çekilen Sadettin Saran, bu kez net konuştu. Kayserispor maçının ardından sosyal medyada bir taraftarın, "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim" mesajına kısa ama net bir yanıt verdi: “Olacağım.”

Bu açıklama, Fenerbahçe camiasında yeni bir hareketlilik yarattı. Yaklaşık 11 yıldır şampiyonluk hasreti çeken taraftarlar, kulüpte radikal bir değişim beklentisi içerisinde. Sadettin Saran’ın adaylık mesajı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve taraftarlar arasında yeni bir umut dalgası oluşturdu.

İş dünyasında önemli başarılara imza atan Sadettin Saran, aynı zamanda sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyor. Saran'ın başkanlık adaylığı, kulübün geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.

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