Ali Koç'tan hocaya ve takıma moral konuşması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün Samandıra’da yaptığı toplantıda hocaya ve takıma moral verdi.

Sude İnak Sude İnak
Ali Koç'tan hocaya ve takıma moral konuşması
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde futbol takımıyla bir araya geldi.

Toplantıda Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı. Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Başkan Koç, toplantıda oyunculardan kafalarını kaldırıp bir an önce toparlanarak, önlerindeki maçlarda kayıp puanları telafi etmelerini istedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol çok dinamik, bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey moral. O moralleri de siz toplayacaksınız, iki tane galibiyet alacaksınız.

Pazar günü başlayacak bu. Bir haftada nasıl biz bulutlardan yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Sizlerden tek ricam birlik ve beraberlik. Şikayet mikayet yok, birlik beraberlik, takım olma zamanı. UEFA'da play-off'a kalacağız, sene sonunda da şampiyon olacağız. Olmamamız için hiç bir sebep yok. O yüzden bir birinize kenetlenin, sarılın ve motive edin."

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