Ali Koç’tan Sadettin Saran’a ziyaret: Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde önceki dönem başkanı Ali Koç, mevcut başkan Sadettin Saran’ı ziyaret etti.

Kamuoyunda çeşitli iddialara neden olan bu görüşme sonrası sarı-lacivertli kulüpten resmi bir açıklama yapılarak ziyaretin detayları paylaşıldı.

Fenerbahçe yönetimi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, görüşmenin içeriğine dair spekülasyonlara net bir yanıt verdi. Ziyaretin bir nezaket buluşması olduğunu vurgulayan kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir. Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."