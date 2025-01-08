Ali Koç’tan taraftara çağrı: “Havluyu erken atmayın!"

Ali Koç, son dönemde taraftarların yönetimi eleştiren tepkilerine yanıt vererek, "Yönetim hakkımızı koruyamıyor" diyen bir kitle var. Peki siz tribünde takımımızın hakkını ne kadar koruyorsunuz? Hakem hatalarına ne kadar reaksiyon gösterebiliyorsunuz? Taraftarın protestoları rakiplerimize avantaj sağlıyor ve bu durum takımımızın performansını da olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"HAVLUYU ERKEN ATARAK BAŞARI GELMEZ"

Sezonun henüz bitmediğini hatırlatan Koç, "Takım devre arasına 2-0 mağlup girmiş gibi. Koskoca bir ikinci yarı ve 1 maç var. Şampiyon olduğumuz pek çok örnek var. Havluyu erken atarak başarı gelmez. Taraftarın desteği olmadan sahada operasyonlara fırsat verilmiş olur" dedi.

"YABANCI HAKEM GEREKLİ OLABİLİR"

Türk hakemlerinin performansına eleştirilerde bulunan Koç, "Eğer önlem alınmazsa, önümüzdeki sezon için sahada yabancı hakem düşünülmesi gerekebilir. VAR kararlarında yaşanan problemler ve sahadaki hatalar adaleti zedeliyor" dedi.

"TÜRKİYE KUPASI’NA KATILMA KARARI ALDIK"

Son dönemde yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye Kupası’na katılma kararı aldıklarını açıklayan Koç, "Futbolcularımızın ısrarı ve motivasyonu doğrultusunda bu kararı verdik. Hedefimiz sahada hak ettiğimiz sonuçları almak" ifadelerini kullandı.