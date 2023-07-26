Ali Koç'tan Wilfried Zaha açıklaması

Fenerbahçe uzun süredir temasta olduğu Wilfried Zaha'nın transferini bitirememiş ve oyuncu Galatasaray'a imza atmıştı. Sarı-Lacivertlilerde başkan Ali Koç, Wilfried Zaha ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

ALİ KOÇ'TAN WILFRIED ZAHA SÖZLERİ

Wilfried Zaha ile görüştüklerini belirten Ali Koç, "Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar yüzde 100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"NASIL FORMÜLİZE EDİYORLAR BİLMİYORUM"

Wilfried Zaha ile ilgili ellerinde evrak olduğunu söyleyen Ali Koç, "Bizim yüzde 50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum." şeklinde konuştu.

"TEMMUZ AYINDA NEREDEYSE TÜM TRANSFERLERİ BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

"İncelediğimiz, görüşmelere devam ettiğimiz çok futbolcu var. Transfer konusunda iyi gidiyoruz. Temmuz ayında neredeyse tüm transferleri bitirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulunan Koç, şu görüşlerini paylaştı:

"Transferi erken bitirmenin artısı da eksisi de var. Geçmiş yıllarda finansal fair-play sıkıntısı, mali gücümüzdeki sıkıntılardan dolayı manevra alanımız dar olduğu için bizim gibi çoğu Türk kulüpleri son dakikaya kalıyordu. Oyuncusunu satmak isteyen adam kiralık vermiyor, sona bırakıyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibarıyla doğru yoldayız. Sosyal medyanın gerçeği anlık değişen görüşler. Transfer yapıyorsun, bir dakikada 'Kralsın, ayağına taş değmesin'... Aynı kişinin iki üç mesaj yukarısına bakıyorum, küfür kıyamet. Bunlara takılmıyoruz. Sizden ricam; inanmaya, desteklemeye, Fenerbahçe'nize sıkı sıkı sarılmaya devam etmeniz."