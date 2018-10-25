Trabzonspor'a Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu tarafından, kulübün kurucu başkanı da olan "Ali Osman Ulusoy" adını taşıyan otobüs verildi.

Trabzonspor Kulübü'ne, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu tarafından yeni takım otobüsü tahsis edildi.



Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen törende konuşan Trabzonspor Kulubü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sponsorluk anlaşmasının sıradan bir anlaşma olmadığını, tarihi kökleri bulunduğunu söyledi.

Ali Osman Ulusoy'un, Trabzonspor'un kurucu başkanlarından olduğunu anımsatan Ağaoğlu, "Bugün burada yapacağımız sponsorluk anlaşmasında kulübün kuruluşundan şu andaki sürece kadar hizmeti geçen bir başkandan söz ediyoruz. 'Trabzon Türkiye'nin T'sidir' sözü belki de Trabzon kentini en güzel tanımlayan, hafızalara kazıyan bir sözcük olarak tarihte yerini almıştır. Onun için kendisini bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz." dedi.



Ağaoğlu, Trabzonspor'a otobüs tahsis etme geleneğini sürdüren Ulusoy ailesine de teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu sponsorluk anlaşmasının gerçekleşmesinde pay sahibi olan Ulusoy ailesine, rahmetli başkanımızın geleneklerini devam ettirdiklerinden dolayı ve aynı zamanda Mercedes firmasına kulübüm adına şükranlarımı arz ediyorum. Öyle umut ediyorum ki bu yapılan sponsorluk anlaşması tüm camiamıza örnek olur. Bunu farklı açıdan, bir başkanın hizmetinin devamı şeklinde değerlendirmek lazım. Mercedes zaten Türk futboluna ve sporuna yıllardır hizmet eden bir kuruluş. Mercedes firmasına da kulübümüze göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."



Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy ise babasının isminin burada geçmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, bordo-mavili kulübe başarı ve sağlıklı bir sezon temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Ağaoğlu ile Ulusoy sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Daha sonra futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri takıma tahsis edilen otobüsü inceledi.

Teknik direktör Ünal Karaman ile futbolcular, daha sonra takım otobüsüne binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Törene, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seyman, Hassoy Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü Semih Saral, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Kısım Müdürü Burak Batumlu da katıldı.