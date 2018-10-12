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Ali Sami Yen mezarı başında anıldı

Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, 113. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde mezarı başında anıldı.

Ali Sami Yen mezarı başında anıldı

Mustafa Cengiz, kulübün 113. yılını kutladıklarını dile getirerek, "Değerli insan Ali Sami Yen, 113 yıl önce bugün lisemizin bir sınıfında bir ateş yaktı. Milyonlarca taraftarı olan ve dünyanın en büyük camialarından birinin ateşini yakan o büyük insana teşekkür etmeye geldik. Biz Galatasaraylılar olarak başkanımız Ali Sami Yen'e çok çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray olmasaydı, sen olmasaydın biz hangi ateşin peşinden koşacaktık. İyi ki doğdun ve iyi ki Galatasaray'ı kurdun. Allah sana ve arkadaşlarına gani gani rahmet eylesin." diye konuştu.

Cengiz, kabrini ziyaret ettiklerini Süleyman Seba'nın çok değerli bir insan olduğunu vurgulayarak, "Ben sevgili Süleyman Seba'yla tanışma onuruna nail olmuştum. Bir İstanbul beyefendisiydi. Beşiktaş'ımıza yakışır bir başkandı. Kendisini hem Türk sporuna hem de Beşiktaş'a verdiği katkılar için tekrar hayırla anıyorum. Bu toprakların takımları olan Beşiktaş'ımız, Fenerbahçe'miz, bütün takımlarımıza kardeşlik, dostluk ve barış içinde kıyasıya bir mücadele diliyorum." ifadelerini kullandı.

ultrAslan da katıldı

Anma törenine, son divan kurulu toplantısında kulübün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın tepki gösterdiği taraftar grubu ultrAslan da katıldı.

Taraftarlar, törende ultrAslan atkısını boynuna taktıkları başkan Mustafa Cengiz ile fotoğraf çektirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün 113. kuruluş yılı etkinlikleri, yarın Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek törenle tamamlanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #ali sami yen
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