Alman basını duyurdu! Rafael Leao Galatasaray’a geliyor!
Galatasaray, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için gündemine aldığı Portekizli yıldız Rafael Leao ve kulübü Milan ile her konuda anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılı ekip, bir süredir yürüttüğü hücum takviyesi çalışmalarında sona yaklaştı. Sky Sports'ta yer alan habere göre, yapılan görüşmeler sonucunda Rafael Leao, Galatasaray yönetiminin kendisine sunduğu teklifi kabul etti.
Bu olumlu gelişmeyle birlikte, oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa devredışı kalmış oldu.
Galatasaray, İtalyan temsilcisi Milan ile yaptığı pazarlıklar sonucunda 43 milyon euro bonservis bedeli üzerinden mutabakat sağladı. Taraflar arasındaki sözleşmede ayrıca 2 milyon euro tutarında bir bonus maddesi bulunuyor.
Milan, oyuncunun gelecekteki olası bir transferinden gelir elde etmeyi sürdürmek amacıyla anlaşmaya yüzde 20 oranında sonraki satıştan pay maddesi ekletti.
Kulüplerin ve oyuncunun el sıkışmasının ardından gözler resmi imzaların atılmasına çevrildi. Süreçte olağanüstü bir durum yaşanmaması halinde, Portekizli futbolcu için cumartesi gününe uçuş planlaması yapıldığı aktarıldı.
Profesyonel futbol yaşantısına ülkesi Portekiz'in Sporting takımında başlayan Rafael Leao, yeteneğiyle öne çıkarak ardından Fransa'da Lille ve İtalya'da Milan formalarını giydi.
Bugüne dek kariyeri boyunca toplam 345 resmi karşılaşmaya çıkan oyuncu, bu mücadelelerde 103 gol kaydederken takım arkadaşlarına da 71 asist yaptı.