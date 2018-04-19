Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Schalke 04'ü 1-0 yenerek finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.
Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada Eintracht Frankfurt'un tek golünü 75. dakikada Luka Jovic attı.
Frankfurt ekibi böylelikle, dün diğer yarı final karşılaşmasında Bayer Leverkusen'i 6-2 mağlup eden Bayern Münih'in ardından adını finale yazdırdı.
Almanya Kupası'nda Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasındaki final karşılaşması 19 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Schalke 04'ü 1-0 yenerek finale yükseldi.
Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Schalke 04'ü 1-0 yenerek finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.