Alperen Şengün sahneyi yıktı! Tarihi double-double rockets’a 5. galibiyeti getirdi

NBA’de geceye damga vuran milli yıldız 28 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla Cleveland deplasmanını domine etti; diğer karşılaşmalarda Raptors ve Thunder serilerini sürdürdü.

Houston Rockets, NBA’de deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 114-104 mağlup ederek art arda beşinci kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin en skorer ismi milli basketbolcu Alperen Şengün oldu. Şengün, 28 sayı ve 11 ribauntluk etkileyici performansıyla takımının hücum gücünü sırtladı.

Rockets’ta Kevin Durant 20, Aaron Holiday ise 18 sayıyla katkı verdi. Cavaliers cephesinde De'Andre Hunter 25 sayı kaydederken, Donovan Mitchell son çeyrekte bulduğu 19 sayıyla toplamda 21 sayı üretti.

RAPTORS, 76ERS’I DEPLASMANDA DEVİRDİ

Toronto Raptors, Xfinity Mobile Arena’da Philadelphia 76ers’ı 121-112 mağlup ederek son 10 karşılaşmada 9. galibiyetini elde etti. Brandon Ingram ve RJ Barrett, 22’şer sayıyla takımın hücum yükünü üstlendi. Jakob Poeltl 19 sayı, Immanuel Quickley ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Philadelphia’da Tyrese Maxey 24 sayı ve 9 asistle takımının en inatçı ismi olurken, VJ Edgecombe ve Quentin Grimes 21’er sayı üretti.

THUNDER DURDURULAMIYOR: SERİ 7 MAÇA ÇIKTI

Son şampiyon Oklahoma City Thunder, evinde Sacramento Kings’i 113-99 yenerek galibiyet serisini yedi maça yükseltti. Shai Gilgeous-Alexander parkeden 33 sayı ve 8 ribauntla ayrılarak maçın yıldızı oldu. Chet Holmgren 21 sayı ve 7 ribaunt, Luguentz Dort 14, Ajay Mitchell ise 13 sayı kaydetti.

Kings, pivot Domantas Sabonis’in sol diz ağrısı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Dennis Schroder’in 21 ve DeMar DeRozan’ın 17 sayısıyla ayakta durmaya çalıştı.

Karşılaşma öncesi, 2017 yılında Thunder formasıyla ligin en değerli oyuncusu seçilen ve iki kez sayı krallığı yaşayan Russell Westbrook, Oklahoma City taraftarı tarafından alkışlarla karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

nba alperen şengün
