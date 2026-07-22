Alperen Şengün sessizliğini bozdu: "Bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar!"

KEVİN DURANT İLE ARAMIZ BOZUK DEĞİL

Şengün, Durant ile iletişimlerinin aksine çok güçlü olduğunu ve mağlubiyetlerin ardından sürekli durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

"Kevin Durant ile aramın bozuk olduğu algısı da yaratıldı. Ben KD ile bir kere bile tartışmadım. Sürekli konuşuyoruz ama birbirimize bir kere bile sesimizi yükseltmedik.