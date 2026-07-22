Alperen Şengün sessizliğini bozdu: "Bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar!"
Alperen Şengün, Socrates Dergi YouTube kanalındaki 'Amerikan Mutfak' programında Ime Udoka ve Kevin Durant ile aralarında sorun olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Alperen Şengün, katıldığı bir dijital yayında kamuoyunda tartışılan iddialara açıklık getirdi.
Socrates Dergi YouTube kanalında yayınlanan Amerikan Mutfak isimli programda soruları yanıtlayan Şengün, takım arkadaşları ve antrenörüyle olan ilişkisi hakkındaki söylentileri değerlendirdi.
TWITTER'I NEDEN SİLDİĞİNİ AÇIKLADI
Alınan mağlubiyetlerin ardından sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere değinen Şengün, Ime Udoka ile aralarında sorun yaşandığı iddialarına doğrudan cevap verdi.
Şengün, durumu şu sözlerle ifade etti:
“Biz maç kaybettikçe bazı ‘işsiz’ insanlar, sürekli saldırmaya ve bir şeyler bulmaya çalıştılar. Açıkçası bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. Medya aracılığıyla koç ve benim üstüme geldiler. Bizim başarısız olmamızı isteyen çok fazla insan var.
Twitter gerçekten çok tehlikeli bir yer, insanı mental olarak bitiriyor. Bu yüzden Twitter’ı sildim. İnsana olmayan şeyi ‘acaba olabilir mi?’ diye düşündürüyor. Udoka’nın basın toplantısındaki sözleri, ilk gördüğümde beni hiç üzmedi. Koçla çok yakın olduğum için ne demek istediğini biliyorum."
Programda, Kevin Durant ile arasında soğukluk olduğu yönünde oluşturulan algı da gündeme geldi.
KEVİN DURANT İLE ARAMIZ BOZUK DEĞİL
Şengün, Durant ile iletişimlerinin aksine çok güçlü olduğunu ve mağlubiyetlerin ardından sürekli durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek sözlerini şöyle noktaladı:
"Kevin Durant ile aramın bozuk olduğu algısı da yaratıldı. Ben KD ile bir kere bile tartışmadım. Sürekli konuşuyoruz ama birbirimize bir kere bile sesimizi yükseltmedik.
Özellikle yenildiğimiz maçlardan sonra çok sık konuştuk. Neyi yanlış yapıyoruz, neyi daha iyi yapabiliriz… Bunları sürekli ona sorarım, o da cevaplar. Biz yenilmeyi hiç sevmeyen insanlarız. KD de, ben de öyleyiz.”