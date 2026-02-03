Alperen Şengün'den All-Star açıklaması: ''Seçilememek hayal kırıklığıydı''

Indiana Pacers maçını domine eden milli yıldız, galibiyetin ardından beklenen açıklamayı yaptı. Kadroya alınmaması hakkında konuşan Şengün, hem hayal kırıklığını dile getirdi hem de gelecek hedeflerini anlattı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Indiana Pacers karşısında parkeye çıktı. Rockets’ın 118-114’lük skorla kazandığı mücadeleye damga vuran isim, maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SEÇİLEMEMEK BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

All-Star kadrosunda yer almaması hakkında konuşan milli basketbolcu, bu durumu bir motivasyon kaynağına çevireceğini belirtti. Şengün, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Benim hedefim, geçen yıldan sonra her yıl All-Star olmaktı. Seçilememek benim için hayal kırıklığıydı. Ligde çok fazla yetenek var ve hala gencim. Eninde sonunda bunu başaracağım. Bu durum beni sadece daha çok çalışmaya itecek."

Bu tür süreçlerin kendisini her zaman olumlu yönde etkilediğine dikkat çeken Alperen, disiplin vurgusu yaparak şunları söyledi: "Hala gerçekleştirmem gereken hedeflerim var. Sadece daha çok çalışmam lazım. Yaptığım işte disiplinli olmalıyım. Umarım NBA'de uzun yıllar oynarım ve All-Star seçimleri olur. Mutlaka yapacağım."

Karşılaşmayı 39 sayı, 16 ribaunt ve 5 asistle tamamlayarak takımını galibiyete taşıyan Şengün, sergilediği performansın arka planını anlattı. Kendini kanıtlaması gerektiğinin altını çizen genç yıldız, sözlerini şöyle noktaladı: "Aslında mesele sadece All-Star olmak değil, kendimi kanıtlamam gerekiyor. Dediğim gibi, geçen ayı pek iyi geçirmedim ama artık yeni bir aydayız. Agresif olmalıyım. Kim olduğumu ve her maçı nasıl domine edebileceğimi hatırlamam gerekiyor. Kendime güvenmeli, sahaya çıkıp işi bitirmeliyim. Ben buyum ve her maç yapacağım şey de bu."

BİM'e bugün neler geldi? İşte 3 Şubat indirimli ürünler listesiBİM'e bugün neler geldi? İşte 3 Şubat indirimli ürünler listesiMarket
Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!Ekonomi
