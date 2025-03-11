Alperen Şengün’den “Double-Double” şov! Rockets, Magic’i mağlup etti

NBA’de heyecan dolu bir gece yaşandı. Houston Rockets, sahasında konuk ettiği Orlando Magic’i 97-84’lük skorla mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Mücadelede milli yıldız Alperen Şengün, 14 sayı, 14 ribaunt, 4 asist ve 1 blokluk performansıyla takımına önemli katkı sağladı.

Rockets’ta Jabari Smith 20 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Orlando Magic cephesinde Paolo Banchero’nun 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

CURRY'DEN TARİHİ REKORUN EŞİĞİNDE BİR PERFORMANS

Gecenin diğer dikkat çeken maçında Golden State Warriors, Portland Trail Blazers’ı 130-120 mağlup etti. Warriors’ta Stephen Curry, 5 üçlük isabetiyle toplamda 24 sayı kaydetti. Yıldız oyuncu, bir maçta iki üçlük daha atması halinde NBA tarihinde 4 bin üçlük barajını aşan ilk oyuncu olacak.

Blazers’ta Deni Avdija 34, Anfernee Simons ise 32 sayı ile mücadele etti.

JOKIC FIRTINASI: 35 SAYI, 18 RİBAUNT

Denver Nuggets, deplasmanda Oklahoma City Thunder’ı 140-127 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Nuggets’ın süper yıldızı Nikola Jokic, 35 sayı, 18 ribaunt ve 8 asistlik etkileyici performansıyla maçın yıldızı oldu. Takım arkadaşı Jamal Murray ise 34 sayı kaydederek Jokic’e eşlik etti.

Thunder’da Luguentz Dort 26, Shai Gilgeous-Alexander ise 25 sayı ile oynadı.

ADEM BONA'DAN 12 SAYI

Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers’ı 132-123 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Hawks’ta Dyson Daniels 25 sayı üretirken, 76ers forması giyen Quentin Grimes’in 35 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Milli basketbolcu Adem Bona, mücadeleyi 12 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 blok ile tamamladı.

GECENİN SONUÇLARI:

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 132-123

Boston Celtics-Utah Jazz: 114-108

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 111-108

Miami Heat-Charlotte Hornets: 102-105

Toronto Raptors-Washington Wizards: 119-104

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 121-103

Houston Rockets-Orlando Magic: 97-84

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 120-118

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 127-140

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 129-133

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 130-120

Sacramento Kings-New York Knicks: 104-133