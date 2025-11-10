Alperen Şengün’den unutulmaz gece! Rockets, Bucks’ı 122-115’le geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı gecede Milwaukee Bucks'ı 122-115 mağlup etmeyi başardı.

Fiserv Forum'da Bucks'a konuk olan Rockets'ta Alperen Şengün, 39 dakika süre aldı. Milli yıldız, bu süreyi 23 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle tamamlayarak galibiyetin mimarlarından oldu.

Konuk takımda Kevin Durant, 31 sayı, 3 ribaunt ve 7 asistle maçın en skorer ismi oldu. Rockets'ta ayrıca Reed Sheppard ve Jabari Smith Jr. da 16'şar sayılık katkı sağlayarak galibiyete destek verdi.

Ev sahibi ekipte ise Giannis Antetokounmpo'nun 37 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistlik muazzam performansı yenilgiyi önleyemedi. Bucks'ta Ryan Rollins 19 sayı ve 5 asist üretirken, Myles Turner 13, Cole Anthony ise 12 sayı kaydetti.

SON ŞAMPİYON THUNDER SERİYE DEVAM ETTİ

Gecenin bir diğer maçında, sezona çok iyi bir başlangıç yapan son şampiyon Oklahoma City Thunder, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 114-100 mağlup ederek 10. galibiyetini elde etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle yine takımını sırtlayan isim oldu. Ajah Mitchell 21 sayı kaydederken, Isaiah Hartenstein 18 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Grizzlies cephesinde ise Jaren Jackson Jr'ın 17 sayı, 7 ribauntluk performansı ile Cedric Coward'ın 13 sayı, 10 ribauntluk "double-double"ı galibiyet için yeterli olmadı.