Alperen Şengün'ün 13 sayısı yetmedi: Rockets, Heat deplasmanında mağlup

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Miami Heat'e 115-105 mağlup olurken, gecenin diğer maçında Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'ı deplasmanda 129-101'lik skorla geçti.

Alperen Şengün'ün 13 sayısı yetmedi: Rockets, Heat deplasmanında mağlup
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan devam ediyor. Kaseya Center'da oynanan mücadelede Miami Heat, Houston Rockets'ı 115-105 mağlup etti. Bu sonuçla Houston Rockets, sezondaki 22. yenilgisini aldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmayı 13 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle tamamladı.

Maçın en skorer ismi 32 sayı üreten Kevin Durant oldu. Rockets forması giyen Amen Thompson ise 20 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla "double-double" yaptı. Öte yandan, sağ ayak bileğinde sakatlığı bulunan Jabari Smith maçta forma giyemedi.

HEAT CEPHESİNDE İKİ "DOUBLE-DOUBLE"

Sezonun 32. galibiyetini elde eden Miami Heat'te Bam Adebayo 24 sayı ve 11 ribaunt, Kel'el Ware ise 13 sayı ve 15 ribaunt ile oynayarak "double-double" yaptı. Ayrıca Pelle Larsson takımına 20 sayılık skor katkısı sağladı.

LAKERS, CHASE CENTER'DAN FARKLI DÖNDÜ

Gecenin diğer mücadelesi Chase Center'da oynandı. Los Angeles Lakers, deplasmanda konuk olduğu Golden State Warriors'ı 129-101'lik skorla rahat geçti.

Lakers'ta Luka Doncic 26 sayı üreterek sahanın en skorer ismi oldu. Galibiyete LeBron James 22 sayı, Austin Reaves ise 18 sayı ile destek verdi. Ev sahibi Warriors'ta ise Gui Santos 14 sayı kaydederken, Moses Moody ve Gary Payton mücadeleyi 12'şer sayı ile bitirdi.

