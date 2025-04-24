Alperen’den Play-off’ta yıldız performans: Rockets seriyi eşitledi

NBA’de play-off heyecanı hız kesmeden devam ederken, Batı Konferansı 1. turunda Houston Rockets evinde ağırladığı Golden State Warriors'ı 109-94 mağlup etti. Serinin ilk maçını kaybeden Rockets, bu galibiyetle durumu 1-1’e getirdi.

ALPEREN ŞENGÜN’DEN DOUBLE-DOUBLE

Houston Rockets’ın milli oyuncusu Alperen Şengün, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Maçı 17 sayı, 16 ribaunt ve 7 asistle tamamlayan Şengün, "double-double" yaparak galibiyetin kilit isimlerinden biri oldu.

Takım arkadaşı Jalen Green ise 38 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Warriors cephesinde Stephen Curry’nin 20 sayı, 9 asist ve 5 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Serinin üçüncü maçı, 27 Nisan Pazar günü Golden State Warriors’ın sahası olan Chase Center’da oynanacak.

CELTICS, MAGIC KARŞISINDA SERİDE FARKI AÇTI

Doğu Konferansı play-off 1. turunda Boston Celtics, Orlando Magic’i 109-100 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı. Celtics’te Jaylen Brown 36 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Yıldız oyuncu Jayson Tatum’un forma giymediği maçta Kristaps Porzingis de 20 sayı ve 10 ribauntla katkı verdi. Magic cephesinde Paolo Banchero’nun 32 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Serinin üçüncü karşılaşması 26 Nisan Cumartesi günü Kia Center’da oynanacak.

CAVALIERS, HEAT'E ŞANS TANIMADI

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Cleveland Cavaliers, Miami Heat’i 121-112 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Cavaliers’ta Donovan Mitchell 30 sayı, Darius Garland 21 sayı ve Evan Mobley 20 sayı ile galibiyete önemli katkı sağladı.

Miami Heat’te ise Tyler Herro’nun 33 sayılık çabası galibiyet için yeterli olmadı. Bu serinin üçüncü maçı da 26 Nisan Cumartesi günü oynanacak.