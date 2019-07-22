Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya rekorla geldi. Türkiye Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda muhteşem bir zafere imza attı.

Türkiye geç sporcularıyla tarihi bir zafer kazandı.İsveç’in Boras kentindeki Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4 çarpı 400 metre yarışı finalinde Türk takımı ipi göğüsledi.Genç milli sporcular, 3 dakika 8 saniye 34 salise ile Avrupa'da yılın en iyi U20 derecesine imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.Nefes kesen yarışta sırasıyla Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı start aldı.Seçme yarışında yer almayan ancak finalde son 400'ü koşan 17 yaşındaki İlyas Çanakçı'nın son bölümdeki atağı zaferde rol oynadı.Milli atletlerimiz, rekorla gelen altın madalya sonrası büyük sevinç yaşadı.