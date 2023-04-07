Altınordu - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 29 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, topladığı 54 puanla 2. sırada yer alıyor.