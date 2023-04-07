Altınordu - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Altınordu ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Peki Altınordu - Eyüpspor maçı ne zaman? Altınordu - Eyüpspor maçı saat kaçta? Altınordu - Eyüpspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Altınordu ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Altınordu, ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 5-2 yenmeyi başaran Altınordu, topladığı 26 puanla 15. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 29 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, topladığı 54 puanla 2. sırada yer alıyor.
ALTINORDU - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 31. haftasındaki Altınordu - Eyüpspor maçı 8 Nisan Cumartesi günü oynanacak.