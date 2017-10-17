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Altınordu, İspanya'daki kulüplerin altyapı organizasyonlarını inceledi

Altınordu Kulübünün Sportif etkinlikler yöneticisi Köse, "İspanya’da her kulübün kendine özgü altyapı organizasyonlarını yerinde inceledik." dedi.

Altınordu, İspanya'daki kulüplerin altyapı organizasyonlarını inceledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan 3 kişilik grubun İspanya'da Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Sociedad ve Villarreal'in üst düzey yetkilileriyle İspanya’da bir araya geldiği bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, marka geliştirme yöneticisi Özgür Özgürengin, sportif etkinlikler yöneticisi Umut Köse ve Altınordu Futbol Meslek Okulu Genel Kaptanı Halit Eroğlu'dan oluşan ekibin Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Sociedad ve Villarreal kulüplerinde inceleme yaptığı, milli futbolcu Enes Ünal ve Real Madrid altyapısında mentor olarak görev yapan Roberto Carlos ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif etkinlikler yöneticisi Umut Köse ise İspanya'da Avrupa futbolunun zirvesindeki kulüplere yapılan ziyaretlerin çok önemli olduğunu belirtti.

Köse, Altınordu'nun Avrupa çapında bir organizasyon olduğunu kaydederek, "12 Yaş Altı İzmir Cup ile başlayan süreçte Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'a, Cengiz Ünder'in Roma'ya transferleri ile tüm dikkatler üzerimize çevrildi. Çok iyi bir zamanlama ile gerçekleştirdiğimiz ziyaretler yapılanmamız hakkında daha detaylı bilgiler aktarmamızı sağladı. Diğer yandan İspanya'da her kulübün kendine özgü altyapı organizasyonlarını yerinde inceledik." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Sportif etkinlikler yöneticisi Köse, "İspanya’da her kulübün kendine özgü altyapı organizasyonlarını yerinde inceledik." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #altınordu #İspanya
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