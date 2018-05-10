Yurt dışında oy kullanacaklar dikkat!
Yurt dışında oy kullanacaklar dikkat!
İzmir'de FETÖ operasyonu: 82 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 82 gözaltı
Konut kredilerinde faiz indirimi
Konut kredilerinde faiz indirimi
Rusya: Savunma sistemleri İsrail füzelerini imha etti
Rusya: Savunma sistemleri İsrail füzelerini imha etti

Altınordulu Mirkan'a Avrupa'dan kanca

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 13 golle tamamlayan Altınordu'nun gurbetçi forveti Mirkan Aydın, başarılı performansıyla Avrupalı kulüplerin de dikkatini çekti.

Altınordulu Mirkan'a Avrupa'dan kanca

Almanya basını, kırmızı-lacivertli formayla kariyerinin en parlak dönemini geride bırakan 30 yaşındaki santrforla Almanya 2. Ligi Bundesliga'dan Holstein Kiel, Hollanda Eredivisie'den FC Utrecht ve Danimarka Superliga'dan Brondby takımının ilgilendiği iddia etti. 

Haberde attığı gollerle Mirkan'ın kalitesini gösterdiği, gurbetçi futbolcunun Altınordu'yla olan sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle serbest kalacağı ve bunun oyuncuya talip olan kulüpler için finansal açıdan önemli bir avantaj olduğu kaydedildi.

2014'te VfL Bochum'dan Eskişehirspor'a, daha sonra Göztepe'ye transfer olan Mirkan, sezon başında Almanya 3. Lig ekibi Preussen Münster'den kadroya alınmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #Spor Toto 1. Lig
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.