Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: "Türk Voleybol Ligi bırakın Türkiye'yi, Avrupa'nın en iyi ligi. Dünyaca ünlü oyuncuların bizde oynaması bizim için mükemmel bir durum. Voleybol adına çok mutlu ve gururluyuz"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk Voleybol Ligi bırakın Türkiye’yi, Avrupa’nın en iyi ligi. Dünyaca ünlü oyuncuların bizde oynaması bizim için mükemmel bir durum. Voleybol adına çok mutlu ve gururluyuz." dedi.



Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank ve Halkbank'ı tebrik ederek, Türkiye liglerinin ve takımlarının herkes tarafından takdir edildiğini söyledi.



Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) açıklamalarında Türkiye'den övgüyle bahsettiğini aktaran Üstündağ, şöyle konuştu:



"Türk Voleybol Ligi bırakın Türkiye’yi, Avrupa’nın en iyi ligi. Dünyaca ünlü oyuncuların bizde oynaması bizim için mükemmel bir durum. Voleybol adına çok mutlu ve gururluyuz. Lig sayfası kapandı artık milli takım müsabakaları başlıyor. 60. yılımızda şöyle bir sloganımız var: Biz hepimiz aynı takımdayız. Bu takımı en iyi yerlere getirmek için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."







"Altyapılarda çok iyi bir jenerasyonumuz var"





Altyapıya çok önem verdiklerini vurgulayan Üstündağ, Türkiye'de altyapısı mükemmel olan federasyon ve branştan birinin de voleybol olduğunu kaydetti.



Üstündağ, 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olmasının bunun bir örneği olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Altyapılarda çok iyi bir jenerasyonumuz var ve jenerasyon çok iyi geliyor. Bizim bir de voleybol lisemiz var. Takım sporlarında okulu, lisesi, yurdu ve tesis problemi olmayan bir federasyonuz. Bu da bize artı avantaj sağlıyor. Bunu daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Örneğin 'fabrika voleybolu' adı altında Türkiye’de bir proje başlattık. Bugün 23-24 ilimizde bu faaliyeti devam ettirmekteyiz. Altyapı bizim için olmazsa olmazımızdır. Dünyanın en iyi oyuncularının burada olması bir tarafa ama sadece onlarla olmuyor. Bu bir takım oyunu. Bunları tamamlayan bizim yerli oyuncularımızın performansı ve durumu söz konusu. Bu konuda da çok mutluyuz."







"Avrupa'da ikincilik de bizi mutlu etmiyor"





Avrupa'da da son 10 yılda ciddi başarılar elde ettiklerini kaydeden Üstündağ, "Avrupa’da şampiyonluk dışında bir başarı bizi kesmiyor. İkincilik de bizi mutlu etmiyor. Eczacıbaşı VitrA, Avrupa’da CEV Kupası şampiyonu oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Challenge Kupası'nda final oynadı. Hem Avrupa'da hem de dünyada son 10 yılda ya şampiyonuz ya da final oynuyoruz." ifadelerini kullandı.



Üstündağ, mayıs ayındaki CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Türkiye'den VakıfBank ve Galatasaray'ın da mücadele edeceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Yani final etabının yüzde 50’sini biz temsil ediyoruz. Bu zaten yıllardır böyle. Geçen yılın da Avrupa ve dünya şampiyonu Türkiye’den. Takımlarımız kendi rakiplerini elediği takdirde finalde ikisi karşılaşacak. Böyle olursa tarihte bir ilk olacak. Bunu istiyoruz. Hem Avrupa şampiyonu hem de ikincisi olmayı istiyoruz. Ardından da dünya şampiyonasında yine Türkiye’den temsil edecek takımlarımızla gidip, şampiyonluk kovalayacağız."