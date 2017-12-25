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Amatör maçta gerginlik

Tel örgüler arkasındaki taraftarlara kartopu atan futbolcuları polisler güçlükle sakinleştirdi.

Amatör maçta gerginlik

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oynanan amatör küme futbol maçında, konuk takım Simav Savcılarspor'un futbolcuları kendilerine küfür eden rakip takımın taraftarıyla tartıştı. Tel örgüler arkasındaki taraftarlara kartopu atan futbolcuları polisler güçlükle sakinleştirdi.

Kütahya Süper Amatör Lig'de mücadele eden Tavşanlı Gençlikspor ile Simav Savcılarspor karşılaşması Tavşanlı Karakova Sahası'nda oynandı. Orta hakemliği Adem Karabulut'un yaptığı karşılaşmanın sonlarına doğru 2-0 yenik durumda olan Simav Savcılarsporlu futbolcular, tel örgülerin arkasından kendilerine küfür ettikleri öne sürdükleri rakip takımın taraftarlarıyla tartıştı. Futbolcular, tel örgülerin arkasında duran taraftarlara doğru yerden aldıkları karlardan kartopu yapıp attı. Simav Savcılarspor futbolcuları polisler ve rakip takımın futbolcuları güçlükle sakinleştirdi. Maçın hakemi Adem Karabulut, taraftarlarla tartışan Simav Savcılarsporlu Kemal Temur'u kırmızı kartla oyundan attı.

Karşılaşma, Tavşanlı Gençlikspor'un 2-0 galibiyeti ile bitti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Kütahya
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