Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Edemen: "Deplasmandaki karşılaşmalara seyircilerimizin alınmamasına dikkati çekmek için böyle bir karar aldık"

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Sivas Belediyespor maçına çıkmamalarına ilişkin "Deplasmandaki karşılaşmalara seyircilerimizin alınmamasına dikkati çekmek için böyle bir karar aldık." dedi.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında yapılması gereken 19. hafta karşılaşması, Sivas'a giden ancak müsabakadan bir süre önce ilden ayrılan konuk ekibin maça çıkmaması üzerine oynanamadı.



Kulüp başkanı Edemen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 sezondur Türkiye Kupası dahil deplasmanda oynadıkları 60 maçın 41'inde seyirci yasağı aldıklarını söyledi.



Sivas Belediyespor ile oynayacakları maça çıkmama nedenlerinin de seyirci yasağına tepki göstermek olduğunu ifade eden Edemen, şunları kaydetti:

"Aldığımız deplasman yasaklarıyla ilgi daha önce farklı diyaloglar geliştirdik fakat sonuç alamadık. Bugün yine aynı durumla karşılaştık. Her takım deplasmanda seyircisinin karşısında oynayabiliyorsa biz de oynayabilmeliyiz. Çıktığımız karşılaşmalara seyircimizin alınmamasına dikkati çekmek için böyle bir karar aldık. Bundan sonra bu tür durumlarla karşılaşmak istemiyoruz. Bu tür uygulamalar devam ederse artık ne gerekiyorsa o yönde karar alacağız."

Sivas Belediyespor karşılaşmasına çıkmamalarına yönelik sosyal medyada maksatlı yorumlar yapıldığını dile getiren Edemen, "Bu kararımızın siyasi yöne çekilmesini kabul etmiyoruz. Kararımızın Afrin operasyonu veya başka bir siyasi meseleyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Özellikle sosyal medyada yer alan bu tür iddiaları reddediyoruz." diye konuştu.