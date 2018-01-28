TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19 . hafta maçında bugün deplasmanda Sivas Belediye Spor ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, sahaya çıkmama kararı aldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 19'uncu hafta maçında bugün deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, sahaya çıkmama kararı ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Amedspor Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, bin bir zorlukla yürütmeye çalışılan sportif faaliyetin taraftar olmadan anlamsız olduğunu ve bu kararları protesto etmek için Sivas Belediyespor maçına çıkılmayacağını basına ve kamuoyuna bildirmektedir" denildi.



Bugün deplasmanda Sivas Belediye Spor ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, seyircisiz oynama cezasını protesto etmek için sahaya çıkmadı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Yönetim Kurulu tarafından, takımın sahaya çıkmamasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında 23 Aralık 2015 tarihinde oynanan Amedspor-Başakşehir maçında tribünde açılan 'Çocuklar ölmesin maça gelsin' pankartı sonrası, bugüne kadar birkaç deplasman dışında tüm deplasmanlar taraftarlarımıza; il ve ilçe spor güvenlik kurulu kararlarıyla yasaklanmıştır. Bu kararlara karşı dava açıldığında, ilk inceleme dahi maçın oynandığı tarihten çok sonra yapılmakta ve dava yolunu etkin bir yol olmaktan çıkarmaktadır. İdari işlemlere karşı dava açabilmek anayasal bir haktır. Uygulanan şekliyle idari bir işleme karşı etkin yargısal denetimin bertaraf edildiğini bilmenizi isteriz. 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonunda bu yasaklar devam etmiştir. 2,5 sezonda kupa maçlarımız dahil deplasmanda oynadığımız maçlardan 41'inde seyirci cezası ile deplasmanda oynamışız. Türkiye’nin büyük takımlarından olan Fenerbahçe ve Bursaspor ile yaptığımız kupa maçlarında dahil maalesef bu haksız kararla karşı karşıya kalmış ve haksız bir rekabet ortamı yaratılmıştır. Bütün bunlar devam ederken biz spor ahlakından çıkmayarak bütün mücadelemizi bu çerçevede vermeye çaba göstermişizdir. Ankaragücü, Kocaelispor, Adana Demirspor, Sakaryaspor, Afjet Afyonspor, bölgemiz ve kentimizin diğer takımı Diyarbekirspor gibi takımlar deplasmana binlerce kişi olarak gidip güvenliği sağlanabiliyorsa, Amedspor’un da sağlanmalıdır. Eğer bu yasak sadece Amedspor içinse o zaman farklı durumlar olduğunu düşünürüz. Sporda olması gereken budur, ayrıca seyircimizin güvenliğini alamayan valilik, sporcumuzun sahada güvenliğini hiç alamaz. Kaldı ki daha önce sahada yapılan saldırılarla baş başa kaldık. Bugüne kadar deplasman yasaklarına kaldırılması için her yolun denenmiş olduğunu ve bir sonuç alınamadığını üzülerek belirtmek isteriz. Taraftarsız bir futbolun kime veya neye hizmet ettiği sorularını bu kararları alan tüm mercilere soruyoruz. Amedspor taraftarlarının talepleriyle birlikte, Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme sonucu; her yolun denendiğini, bin bir zorlukla yürütmeye çalışılan sportif faaliyetin taraftar olmadan anlamsız olduğunu ve bu kararları protesto etmek için Sivas Belediyespor maçına çıkılmayacağını basına ve kamuoyuna bildirmektedir."