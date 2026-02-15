🔴 Amedspor – Sakaryaspor CANLI İZLE! Amedspor – Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de 25. hafta maçları kapsamında bugün Amedspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, Amedspor – Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor.

AMEDSPOR – SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor – Sakaryaspor maçı 15 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

AMEDSPOR – SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Amedspor – Sakaryaspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AMEDSPOR – SAKARYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı taraftarlar TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

MAÇIN HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre mücadeleyi hakem Ayberk Demirbaş yönetecek. Yardımcı hakemler Ömer Tevfik Özkoç ve Çağrı Yıldırım olacak. Dördüncü hakem olarak ise Erdem Temel görev yapacak.

TAKIMLARIN LİG DURUMU

Amedspor bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Maç eksiğiyle 49 puanla 3. sırada yer alan Amedspor, Sakaryaspor karşısında galibiyet alması halinde zirve yarışında avantaj yakalamak istiyor.

Sakaryaspor ise 24 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 23 puan topladı. Ligde 18. sırada bulunan Sakaryaspor, bu karşılaşmadan 3 puan alarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.