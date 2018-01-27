Dünyaca ünlü boksörler İzmir’in Buca ilçesinde tartıya çıktı. Kick Boks'un başarılı isimlerinin yüz yüze geldiği toplantıda gergin anlar da yaşandı… Türk boksör Selçuk Ustabaşı ile eşleşen Amerikalı Bob Sapp, Türtk boksere su fırlatıp sert tekme attı

Elindeki elmayı sıktı, su fırlatıp tekmeler yağdırdı. Amerikalı boksör, Türk boksöre işte böyle saldırdı.



Dünyaca ünlü boksörler tartıya çıktı.



Uluslararası Mix Fight Championship turnuvası öncesi İzmir’in Buca ilçesinde yüz yüze geldi.



İzmir de Buca Belediyesi’nin katkılarıyla 9 Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak müsabakalar öncesi turnuvaya katılan 28 sporcu eşleşme için tartıdaydı.



Turnuva, bugün Buca’da yapılacak. Kick boksun başarılı isimleri toplam 14 maç için eşleşti.



Turnuvada en heyecanlı karşılaşmanın Amerikalı Bob Sapp ile Türk boksör Selçuk Ustabaşı arasında geçmesi bekleniyor.



Ustabaşı ile eşleşen Sapp heyecanlı maça saatler kala tartıda saldırgan tavırlar gösterdi.



Tartıda elindeki elmayı sıkan Bob Sapp, Ustabaşı ile yüz yüze geldiğinde elindeki suyu fırlatıp, tekmeler savurdu.



Boksörleri güvenlik ekipleri zorlukla ayırdı.



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