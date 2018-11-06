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Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 2. olan Türk Milli Takımı, yurda döndü

Meksika'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 2. olan Türk Milli Takımı, yurda döndü.

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 2. olan Türk Milli Takımı, yurda döndü

Meksika'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 2. olan Türk Milli Takımı, yurda döndü. 

Meksika'dan uçakla Paris aktarmalı olarak Atatürk Havalimanı'na gelen Ampute Futbol Milli Takımı'nı, federasyon yetkilileri, sevenleri ve çok sayıda taraftar karşıladı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Çevik Kuvvet Sorumlu Şube Müdürü Muharrem Yazgan da millilere çiçek hediye ettikten sonra kaptan Osman Çakmak'ın kafasına çevik kuvvet şapkası taktı.




Turkcell'den 1 milyon liralık çek
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell'in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı'na, karşılamada 1 milyon liralık çek verdi.

Etiketler; #meksika #Ampute
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